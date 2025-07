Musei gratis il 6 luglio | torna l’appuntamento con #domenicalmuseo

Preparatevi a scoprire le meraviglie della nostra cultura senza spendere un euro: domenica 6 luglio 2025 torna l’atteso appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi culturali statali. Un’occasione imperdibile per godersi l’arte, la storia e la creatività del nostro Paese, rendendo la cultura accessibile a tutti e rafforzando il legame tra cittadini e patrimonio. Non lasciatevelo sfuggire!

Domenica 6 luglio 2025 torna l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali. L’appuntamento si rinnova ogni prima domenica del mese, nell’ambito del programma denominato #domenicalmuseo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

