Pavard gioca a padel | questa la reazione dell’Inter Oggi colloquio con il giocatore

L'Inter è nuovamente sotto i riflettori, questa volta per il sorprendente passatempo di Pavard: il padel. La reazione del club non si è fatta attendere, mentre il giocatore affronta un colloquio chiarificatore per fare luce sulla vicenda. Tra tensioni e polemiche, i nerazzurri cercano di mantenere la concentrazione, ma l’ombra di questa nuova controversia rischia di complicare ulteriormente un’estate già turbolenta. L’epilogo di questa storia potrebbe riservare sorprese inaspettate...

per avere un chiarimento sulla situazione. L'estate dell' Inter continua a essere turbolenta. Dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club e il caos generato dal botta e risposta tra Lautaro e Calhanoglu, una nuova polemica scuote l'ambiente nerazzurro. Questa volta al centro della bufera c'è il difensore Benjamin Pavard, a causa di una foto che ha fatto storcere il naso sia ai tifosi che alla dirigenza del club. Lo scatto della discordia: padel con Theo Hernandez. Il caso è esploso dopo la pubblicazione di uno scatto che ritrae Pavard mentre gioca a padel a Porto Cervo, in Sardegna, insieme all'amico e rivale del Milan, Theo Hernandez.

