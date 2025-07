Esplosione a Roma Piantedosi | Seguo con attenzione massima gratitudine a poliziotti e vigili del fuoco

Roma è scossa da un’esplosione nel quartiere Prenestino, un episodio che ha suscitato sgomento e preoccupazione. Il ministro dell’Interno Piantedosi ha immediatamente espresso massima attenzione e gratitudine per l’impegno di poliziotti e vigili del fuoco, assicurando un monitoraggio costante della situazione. La comunità rimane unita e spera in una pronta ripresa, confidando nella professionalità e nel coraggio di quanti stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza di tutti.

“Sono in costante contatto con il Capo della Polizia e con il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco per seguire da vicino gli sviluppi legati all’esplosione avvenuta questa mattina a Roma”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenendo dopo il grave episodio verificatosi in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, dove un’esplosione ha coinvolto un deposito di carburante, causando feriti tra cui alcuni soccorritori. Il ministro ha sottolineato di monitorare “con particolare attenzione le condizioni dei feriti, in modo speciale quelle dei poliziotti e dei vigili del fuoco intervenuti tempestivamente per prestare i primi soccorsi”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Esplosione a Roma, Piantedosi: “Seguo con attenzione, massima gratitudine a poliziotti e vigili del fuoco”

