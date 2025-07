Il mini ventilatore portatile è un vero e proprio must per affrontare il caldo quest' estate

freschezza e sollievo immediato. Il mini ventilatore portatile 232 è il compagno ideale per affrontare l’afa estiva con stile e praticità, garantendo aria fresca ovunque tu sia. Scopri perché è diventato il must-have di questa stagione e preparati a vivere l’estate senza sudore né stress, grazie a un tocco di tecnologia compatta e potente.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Se l’Europa ha appena vissuto il secondo giugno più caldo dal 2003, non c’è da stupirsi se il mini ventilatore portatile sta conquistando le città. L’ondata di caldo continua a sommergerci senza pietà, e per difenderci ci aggrappiamo a tutto ciò che può generare uno spostamento d’aria: ventagli sventolati con più o meno grazia, fogli di carta piegati in emergenza, volantini promozionali abbandonati nella borsa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it