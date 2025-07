Cagliari due corpi ritrovati in mare | mistero sulle cause dei decessi

Una tranquilla mattinata a Cagliari si è trasformata in un mistero quando sono stati trovati due corpi senza vita in mare, a pochi metri di distanza. Un uomo e una donna, le circostanze rimangono oscure e inquietanti. I soccorritori hanno scoperto il primo corpo al Poetto, lasciando la comunità in apprensione e curiosità. Quali sono le cause di questa tragedia? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Mattinata drammatica a Cagliari, dove oggi, venerdì 4 luglio, sono stati rinvenuti due cadaveri in mare, a poca distanza l'uno dall'altro. Le vittime sono un uomo e una donna, ma le circostanze della loro morte restano avvolte nel mistero. Primo corpo individuato al Poetto: si tratta di una donna anziana. Il primo ritrovamento è avvenuto intorno alle 8 del mattino, davanti alla spiaggia del Poetto, in prossimità della Torre Spagnola, a circa 70 metri dalla riva. Alcuni bagnanti hanno notato il corpo in acqua e allertato immediatamente la polizia locale, come riportato da L'Unione Sarda.

Cadavere di un giovane recuperato in mare davanti a porticciolo turistico a Cagliari - Un drammatico ritrovamento scuote Cagliari: nelle acque di fronte al porticciolo turistico di Su Siccu, è stato recuperato il corpo di un giovane.

