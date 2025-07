È ufficiale le nuove Smart TV di Haier sono appena diventate il sogno degli appassionati di calcio e sport

Le nuove Smart TV di Haier, 200 modelli all’avanguardia, arrivano in Italia e trasformano il modo di vivere calcio e sport. Con immagini mozzafiato e funzionalità avanzate, sono il sogno di ogni appassionato. Questa estate 2025 segna l’inizio di una rivoluzione tecnologica, e Haier si vuole affermare come leader del settore. Scopri come queste smart TV potranno cambiare le tue serate sportive e non solo.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sì, era all'orizzonte, doveva succedere ed è successo proprio in questa caldissima estate 2025. Haier ha ufficialmente fatto il proprio ingresso sul mercato italiano delle Smart TV, andando ad aggiungere in questo modo un nuovo tassello alla propria offerta di soluzioni per la casa. Lavatrici, asciugatrici, forni, frigoriferi ed elettrodomestici vari di qualità, dunque, e ora anche televisori, dai 32 ai 100 pollici, con tecnologia OLED, QD-MiniLED e QLED. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - È ufficiale, le nuove Smart TV di Haier sono appena diventate il sogno degli appassionati di calcio e sport

In questa notizia si parla di: smart - haier - ufficiale - sono

Haier Show a San Siro con Diletta Leotta per lancio nuovi Smart Tv e partnership con Dazn - Haier sceglie San Siro per sorprendere il pubblico italiano con il lancio della sua rivoluzionaria gamma di Smart TV, in un evento esclusivo con Diletta Leotta.

Haier entra nel mercato delle Smart TV. In Italia la campagna affidata all'agenzia #YAM112003 @HaierIT Vai su X

Una zona notte fresca, una zona giorno perfetta: con i sistemi Dual Split puoi scegliere ogni ambiente come se fosse a sé stante. Haier e Clivet ti offrono soluzioni indipendenti, eleganti e smart – anche per famiglie con gusti (e temperature) diverse. Li trovi su Vai su Facebook

Haier lancia i nuovi smart tv in Italia con una promozione DAZN; A San Siro Haier scende in campo con le nuove smart TV; Haier debutta con le sue smart TV: c'è DAZN in regalo | Prezzi.

DAZN gratis e prezzi per tutte le tasche: Haier all'arrembaggio del mercato TV - Haier irrompe di prepotenza sul mercato TV italiano, presentando una gamma di modelli pensati per soddisfare le esigenze di ... smartworld.it scrive

Haier debutta con le sue smart TV: c'è DAZN in regalo | Prezzi - Sul prato dello stadio di San Siro, Haier ha svelato il suo ingresso nel mercato dei televisori con la presentazione della sua nuova linea di smart TV dedicata al mercato italiano, sottolineando ... Secondo hdblog.it