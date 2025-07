Non possiamo fermarci con il caldo abbiamo paghe da fame La confessione di un rider

Sotto un sole implacabile, le storie dei rider svelano un panorama inquietante: salari da fame e condizioni estreme, mentre le aziende come Glovo giocano con bonus temporanei. È ora di ascoltare chi lavora duro per consegnarci il cibo, e chiedersi se questa realtà possa ancora essere accettata senza rivendicazioni. La domanda è: fino a quando continueremo a tollerare queste ingiustizie?

Sotto un sole implacabile, il racconto di chi consegna cibo a domicilio per pochi soldi, mentre Glovo propone (e poi ritira) i bonus per il caldo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “Non possiamo fermarci con il caldo, abbiamo paghe da fame”. La confessione di un rider

In questa notizia si parla di: caldo - possiamo - fermarci - abbiamo

Non sarà il caldo a fermarci! Il 12 giugno abbiamo portato a Milano il Destination Development Program, il nostro programma di sviluppo per tutte le destinazioni italiane in ambito congressuale Grazie a @visit_milano , il brand di Milano&Partners, per aver Vai su Facebook

Una giornata con un rider Glovo nel forno di Milano: «Guadagno 10 euro con quattro corse, il problema non è il caldo ma lo stipendio da fame». Quelle mance da 26 centesimi; A Bergamo rider sotto il sole: «Altrimenti niente paga»; Il 2024 è stato l'anno più caldo a Roma dal 1991. Gualtieri: «Più alberi e azioni concrete contro il clima che cambia».

Quanto caldo possiamo sopportare? Abbiamo raggiunto i limiti umani - Salus - Quotidiano Nazionale - Le ondate di calore sempre più frequenti mettono in pericolo il nostro sistema corporeo: uno studio ci spiega che ... Si legge su quotidiano.net

Italiano, ora avanti con furore, non possiamo fermarci - ''Stiamo cominciando ad avvertire la stanchezza per questa lunga cavalcata però dobbiamo arrivare a questo finale di stagione con entusiasmo e furore, non possiamo fermarci''. Lo riporta ansa.it