Annullati i concerti di Mary J Blige e John Legend a rischio anche 50 Cent | il palco al Plebiscito non c'è

Le stelle del rap e della musica soul rischiano di spegnersi a Napoli, con concerti annullati o in forse. Dopo l'annuncio di Mary J Blige e John Legend, il destino di 50 Cent pende da un filo: il palco al Plebiscito ancora non c'è, e l’evento "Napoli 4 Ever" si avvicina a un possibile fallimento. La città si prepara a una serata che potrebbe rimanere nei ricordi... ma non per i motivi sperati.

L'evento Napoli 4 Ever in piazza del Plebiscito verso il flop. Annullati i concerti di John Legend e Mary J Blige del 6 luglio. In forte rischio 50 Cent martedì 8. In piazza del Plebiscito non c'è ancora il palco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: plebiscito - annullati - concerti - mary

“Domenica 6 luglio, Piazza del Plebiscito ospiterà due concerti straordinari: Mary J. Blige e John Legend“. Una notizia molto interessante per gli appassionati di musica. Il 10 giugno ne è stata data comunicazione ufficiale. Tutto pronto per l’evento Napoli 4Ev Vai su Facebook

Annullato il concerto di May J Blige e John Legend, a rischio anche 50 Cent: il palco al Plebiscito non c'è; Napoli, annullato il concerto di John Legend e Mary J. Blige a Piazza del Plebiscito: la nota; John Legend sul concerto fantasma a Napoli: Non ho mai trovato l'accordo. Non ci sarò.

John Legend al Plebiscito: il giallo del concerto annullato - Annunciata da una ventina di giorni, è stato annullata l’esibizione delle due star della musica afro- Lo riporta napoli.repubblica.it

A Napoli i concerti di 50 Cent, Mary J Blige e John Legend - Il prossimo mese di luglio Piazza del Plebiscito a Napoli ospita "The 4Ever Show – Official July 4th Celebration2, una manifestazione di due serate per celebrare il legame tra Italia e Stati Uniti. Riporta rockol.it