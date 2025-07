Lily Allen | Non ricordo quanti aborti ho subito penso quattro o cinque Rimanevo incinta sempre sempre

Lily Allen, celebre cantautrice britannica e madre di due bambine, ha condiviso un’intima riflessione sul suo percorso di maternità e sulle sfide personali vissute. Durante il suo podcast Miss Me?, ha rivelato dettagli toccanti riguardo ai numerosi aborti subiti e a un episodio particolare in cui un aborto, pagato dall’ex partner, si trasformò in una delusione profonda. Una testimonianza che mette in luce le complessità delle scelte di vita.

La cantautrice britannica, oggi mamma di due bambine avute dall'ex marito Sam Cooper, nel suo podcast Miss Me? ha anche rivelato: «Una volta rimasi incinta e quell'uomo pagò l'aborto. Pensai che fosse molto romantico, invece subito dopo lui sparì». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lily Allen: «Non ricordo quanti aborti ho subito, penso quattro o cinque. Rimanevo incinta sempre, sempre»

In questa notizia si parla di: incinta - subito - lily - allen

Gianna Nannini: “Sono stata molestata da piccola, ma mentre ero incinta ho subito la violenza peggiore” - Gianna Nannini svela per la prima volta un dolore nascosto: da bambina fu vittima di molestie, un orrore che l’ha segnata profondamente.

Lily Allen: «Non ricordo quanti aborti ho subito, penso quattro o cinque. Rimanevo incinta sempre, sempre; Lily Allen sulla maternità: Amo le mie figlie, ma mi hanno rovinato la carriera; Aborto, restare incinta dopo 3 mesi non provoca rischi. Lo studio.

Allen: “Ho avuto 4 o 5 aborti, restavo incinta di continuo” - , Lily Allen ha affrontato senza filtri il tema dell’aborto ... Lo riporta lascimmiapensa.com

Lily Allen si è sposata (ed è incinta) - Donna Moderna - Le immagini della cerimonia avevano fatto subito pensare a una possibile gravidanza più che a un improvviso aumento di peso, e ci ha pensato la stessa ... Da donnamoderna.com