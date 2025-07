Roma il momento dell' esplosione visto dall' alto

Roma si trova di fronte a un momento drammatico: dall’alto, l’esplosione in via dei Gordiani ha sconvolto la città con una colonna di fumo enorme e un boato assordante. La tragedia ha causato almeno 21 feriti, tra cui poliziotti, vigili del fuoco e operatori sanitari, mentre il bilancio complessivo resta ancora incerto. La Capitale si prepara a fare i conti con questa emergenza, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per gestire l’accaduto.

Le immagini mostrano l’esplosione in un deposito di gas e carburante in via dei Gordiani, in zona Prenestino a Roma. Dal luogo dell’incidente si è levata una densa colonna di fumo visibile da gran parte della città ed è stato udito un forte boato in molti quartieri della Capitale. Il rogo ha provocato almeno 21 feriti, tra cui un vigile del fuoco (trasportato in ospedale), 8 poliziotti e un operatore del 118. Il bilancio, tuttavia, è ancora in evoluzione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, il momento dell'esplosione visto dall'alto

In questa notizia si parla di: roma - esplosione - momento - visto

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

Il grande momento sta arrivando: prima data Area Kids gratuita per concerti – Duran Duran, 15 e 16 giugno La grande attesa è finita! Sta per iniziare un evento mai visto prima a Roma (e forse in tutta Italia): Il 15 e 16 giugno al Circo Massimo arrivano i leggen Vai su Facebook

Esplosione in distributore a Roma: 29 feriti, uno grave. Il video choc; Roma, il momento dell'esplosione della pompa in via Gordiani visto dal treno Ciampino-Tiburtina da un pendolar; Forte esplosione a Roma, scoppia stazione di servizio Gpl: 21 feriti, tra loro 9 poliziotti.

Roma, il momento dell'esplosione della pompa in via Gordiani visto dal treno Ciampino-Tiburtina da un pendolare - Roma, un lettore del Messaggero, pendolare del treno da Ciampino direzione stazione Tiburtina segnala : " questa mattina un grosso Incendio con forte esplosione è stato visibile ... msn.com scrive

Esplosione Roma, il momento dell'esplosione - Una ventina i feriti, tra loro anche alcuni vigili del fuoco e poliziotti, 5 i ricoverati. Scrive tg24.sky.it