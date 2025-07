Caitlyn Jenner morta l’amica Sophia Hutchins a soli 29 anni

Una tragica perdita scuote il cuore di Hollywood: Sophia Hutchins, brillante manager e amica intima di Caitlyn Jenner, si è spenta a soli 29 anni in un incidente drammatico. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo e tra chi la conosceva profondamente. La comunità piange un talento troppo presto scomparso, ricordandola per la sua energia e il suo spirito indomabile. La notizia ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di vivere ogni momento con intensità.

Sophia Hutchins, migliore amica e manager di Caitlyn Jenner, è morta a soli 29 anni in un incidente con un quad dopo essere precipitata per circa 100 metri in un dirupo vicino alla casa di Malibu della star. Pare che il veicolo abbia urtato il paraurti di un’auto in movimento e sia stato scaraventato in un burrone. Caitlyn Jenner, morta l’amica Sophia Hutchins. Si è spenta a soli 29 anni Sophia Hutchins, migliore amica e manager di Caitlyn Jenner, in un incidente mortale con un quad. Le fonti hanno rivelato che dopo aver colpito il paraurti dell’auto, l’impatto ha spinto il quad con la ragazza a bordo, che è “precipitato a circa 100 metri in un burrone”. 🔗 Leggi su Dilei.it