Incendio a Cascina in via Laiano

Un pomeriggio di tensione a Cascina, quando un incendio scoppiato in via Laiano ha rischiato di trasformarsi in tragedia. La pronta azione della Pubblica Assistenza e dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze piĂą gravi, garantendo la sicurezza dei residenti. La rapiditĂ degli interventi ha dimostrato ancora una volta quanto sia fondamentale il lavoro di squadra in situazioni di emergenza. Avvisato...

Cascina, 2 luglio 2025 – Attimi di paura nel pomeriggio del 2 luglio a Cascina, in via Laiano, dove una persona è rimasta leggermente intossicata a causa di un incendio scoppiato rapidamente all’interno della sua abitazione. Istantaneo l’intervento della Pubblica Assistenza da Pisa con l’ambulanza medicalizzata che l’ha subito soccorsa, ed efficienti i vigili del fuoco che hanno prontamente spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Avvisato anche il sindaco di Cascina Michelangelo Betti che ha seguito l’evolversi degli eventi con ansia e apprensione. Un brutto momento, ma che grazie al pronto intervento e alla collaborazione di tutti, si è concluso con un grande sospiro di sollievo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio a Cascina in via Laiano

In questa notizia si parla di: intervento - abitazione - spento - vigili

Incendio in un’abitazione a Sonnino: intervento dei Vigili del Fuoco evita danni strutturali - Sabato 10 maggio, i Vigili del Fuoco del Comando di Latina sono stati allertati per un incendio in un'abitazione a Sonnino, precisamente in via Consolare.

Oggi a Villapiana sono divampati incendi in diversi punti del territorio. Hanno preso fuoco anche dei rifiuti non pericolosi. Tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco, gruppo lucano e della polizia locale, che hanno limitato l'ulteriore propagarsi delle fiam Vai su Facebook

Casa in fiamme a Cabras, intervento dei vigili del fuoco; Torriglia: in fiamme nella notte due auto e un trattore, rogo spento dai Vigili del fuoco. Altro intervento a Savona: bruciate due vetture; Vicenza, principio d'incendio in un appartamento: intervento dei Vigili del Fuoco.

Castelferretti, i vigili del fuoco spengono incendio in appartamento. Nessun ferito - Intervento dei vigili del fuoco del comando di Ancona per un incendio che si è sviluppato in un appartamento a Castelferretti ... Scrive centropagina.it

Abitazione a fuoco, i vigili salvano un'anziana - Il Mattino - Una volta messo in sicurezza l’anziana signora all’esterno dell’abitazione, i Vigili del fuoco hanno domato le fiamme e spento il rogo, ... Lo riporta ilmattino.it