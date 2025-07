Fiorentina dopo Dzeko altro acquisto in attacco | l’indizio è chiaro

La Fiorentina si prepara a rafforzarsi in attacco, con Edin Dzeko ormai prossimo all’annuncio ufficiale e un giovane talento nel mirino. Dopo l’eventuale firma dell’attaccante bosniaco, il club toscano punta a un altro colpo per rinvigorire la rosa e puntare più in alto in campionato. La strategia di mercato è chiara: investire sul futuro per scrivere una nuova, entusiasmante stagione.

Edin Dzeko è solo da annunciare ma la Fiorentina è pronta ad un altro colpo in attacco: c’è un giovane talento nel mirino (Ansa Foto) – SerieAnews La Fiorentina non ha ancora ufficializzato l’allenatore ma già lavora alacremente sul mercato. D’altronde è stato tutto deciso: sarà Stefano Pioli a raccogliere l’eredità del dimissionario Palladino. L’ex Milan ha rescisso con l’Al Nassr e nei prossimi giorni potrà firmare con il club viola. Nel frattempo l’allenatore parmigiano agisce nell’ombra e detta ogni manovra sul mercato della squadra viola. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Fiorentina, dopo Dzeko altro acquisto in attacco: l’indizio è chiaro

