Omar portato in un burrone e ucciso da un’orsa in Romania | su social e smartphone le foto degli animali prima dell’attacco

Omar Farang Zin, appassionato di avventure e amanti della natura, aveva condiviso con entusiasmo le sue esplorazioni tra gli incantevoli paesaggi della Romania, immortalando gli animali e i panorami che tanto amava. Poche ore dopo aver scritto queste parole, il suo viaggio si è concluso tragicamente: un incontro fatale con un orso bruno nel cuore di una terra da favola. La sua storia ci ricorda quanto sia preziosa e fragile la nostra connessione con la natura.

“Oggi i protagonisti sono stati orsi bruni e paesaggi da favola. Dopo la Transalpina al passo Urdele, ho percorso la Transfagarasan, chiamata anche La Follia di Ceausescu. Jeremy Clarkson, conduttore di Top Gear, l’ha classificata come la strada piĂą bella del mondo”. Scriveva così sul suo profilo Facebook Omar Farang Zin poche ore prima della tragedia. L’uomo aveva pubblicato queste righe accompagnate da foto che lo ritraevano con la sua moto durante un’escursione su strade di montagna. Panorami meravigliosi, tra tornanti, natura e orsi. Tanti orsi. Proprio uno di quegli scatti sarebbe stato fatale al centauro. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Omar, portato in un burrone e ucciso da un’orsa in Romania: su social e smartphone le foto degli animali prima dell’attacco

