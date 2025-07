Nurabot | ecco il robot infermiere che rivoluzionerà gli ospedali

Nurabot, il nuovo robot infermiere, sta per rivoluzionare gli ospedali italiani. Frutto di innovazione e intelligenza artificiale, questo assistente ti porterà in un futuro dove la cura si fa più efficiente e umana. Sviluppato da Kawasaki e Foxconn, promette di alleggerire il carico di lavoro dei sanitari e migliorare l’assistenza ai pazienti. Ma quali sono le sue potenzialità? Scoprilo nel seguito!

Roma, 4 luglio 2025 – Innovazione tecnologica e intelligenza artificiale sono diventate, da tempo, parte integrante della chirurgia e della ricerca in campo medico e qusta novità va esattamente in questa dirzione. La divisione Heavy Industries dell’azienda di moto giapponese Kawasaki e la taiwanese Foxconn hanno svelato il prototipo di un robot assistente infermieristico, pensato per alleggerire il carico di lavoro del personale sanitario. Il suo nome è Nurabot, e potrebbe entrare in servizio negli ospedali già a partire dal 2026. Cosa può fare Nurabot. Frutto dell’evoluzione del robot sociale Nyokkey, già sviluppato da Kawasaki per ambienti come case di cura e ristoranti, Nurabot è dotato di due braccia meccaniche, un vano per il trasporto di oggetti e mobilità autonoma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net