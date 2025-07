Calcio Costacurta | Allegri un vincente Lautaro intelligente

Nel mondo del calcio, le parole di Costacurta riflettono stima e rispetto per Allegri e Lautaro. L’ex calciatore sottolinea come Allegri incarnia la mentalità vincente, riportando il calcio italiano a uno stile tradizionale che fa la differenza. Un mix di esperienza e intelligenza che punta a consolidare successi e ambizioni future. Scopriamo insieme come questa visione possa influenzare il panorama calcistico italiano e oltre.

"Credo che Allegri sia un vincente, ha già dimostrato da tutte le parti quanto è bravo. Io non sono il suo primo tifoso, se c'è una partita probabilmente non è la mia prima scelta, però devo dire che per quel che riguarda la mentalità vincente, il ritorno a un calcio tradizionale italiano che possa portare

