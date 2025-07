Cantieri per il tram cos’è il Bando Verde | nuovi ristori per le attività economiche

Bologna si prepara a ripartire con slancio grazie al nuovo ‘Bando Verde’, un’iniziativa che mira a sostenere le attività economiche colpite dai cantieri per la futura linea del tram. Un'opportunità concreta per negozi, pub, artigiani e presidi locali di riqualificare e innovare, contribuendo al rilancio del quartiere. Scopri come approfittare di questa occasione e trasformare le sfide in nuove opportunità di crescita.

Bologna, 4 luglio 2025 - Ecco un altro bando per il sostegno alle attività economiche colpite dai cantieri, il ‘ Bando Verde ’. Il Comune prova così a dare un contributo a negozi, pubblici esercizi, artigiani e altri presidi nella zona dei lavori per la futura linea verde del tram, in modo da supportare progetti di “riqualificazione di locali e arredi, implementazione dei servizi immateriali e materiali, cura e miglioramento degli spazi anche pubblici in termini di sicurezza e accessibilità e animazione territoriale”. Palazzo d’Accursio stima una possibile platea di 460 beneficiari, sul piatto ad oggi un milione di euro considerando anche tutti i contributi per le attività in zona Ravone, Bolognina, Santa Viola-Pontelungo e centro (oltre a 100. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantieri per il tram, cos’è il Bando Verde: nuovi ristori per le attività economiche

In questa notizia si parla di: bando - verde - cantieri - tram

Caivano: pubblicato bando per riqualificazione del Parco Verde, annuncia Giorgia Meloni - La riqualificazione del Parco Verde a Caivano segna un importante passo avanti per il recupero di un'area storicamente complessa.

#infotram Tram in via Indipendenza: il mistero dei pali —> a cosa servono? Negli ultimi giorni, passeggiando nei dintorni di porta Galliera, potreste vedere 3 pali della linea area di alimentazione per il tram, sia della linea rossa sia di quella verde , es Vai su Facebook

Cantieri per il tram, cos’è il Bando Verde: nuovi ristori per le attività economiche; Bologna: pubblicato bando a sostegno attività economiche interessate da cantieri Linea verde del tram; Linea Verde, entrano nel vivo i lavori.

Cantieri per il tram, cos’è il Bando Verde: nuovi ristori per le attività economiche - L’assessora Guidone: “Nel complesso l’amministrazione ha già messo a disposizione tra contributi a fondo perduto e servizi un milione di euro” ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Bologna: pubblicato bando a sostegno attività economiche interessate da cantieri Linea verde del tram - (FERPRESS) – Bologna, 4 LUG – Dopo i bandi dedicati alle zone Ravone, Bolognina, centro storico e Pontelungo – Santa Viola, è on line un nuovo bando per la concessione di contributi alle imprese inter ... ferpress.it scrive