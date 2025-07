August Holmgren sbuca dal nulla e a Wimbledon guadagna quanto ha fatto nell'intera carriera

August Holmgren, il talento danese emergente, sorprende tutti a Wimbledon. Dopo aver superato le qualificazioni, si è conquistato il terzo turno annullando tre match point e, in pochi giorni, ha guadagnato quasi quanto l’intera carriera. Una scalata fulminea che sta lasciando il mondo del tennis senza fiato: scopriamo come un outsider sia riuscito a ribaltare ogni previsione. Continua a leggere per conoscere la sua incredibile ascesa.

