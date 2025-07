Roma prima l’incendio poi l’esplosione | il momento della deflagrazione

Un mattino da brividi a Roma: alle 8:18, un incendio si trasforma in un’esplosione devastante nel quartiere Prenestino, scuotendo tutta la città. La deflagrazione, catturata in video da più angolazioni, ha provocato panico e un bilancio provvisorio di 21 feriti. Un evento che resterà impresso nella memoria dei romani, segnando un momento di grande tensione e preoccupazione.

(LaPresse) Prima l’incendio, poi la deflagrazione: un boato fortissimo che ha scosso Roma alle 8:18 del mattino. A esplodere un deposito di gas e carburante in via dei Gordiani 32, nel quartiere Prenestino, zona Sud Est di Roma. Il bilancio, per il momento, è di 21 feriti. Nel video il momento dell’esplosione ripreso da due diverse angolazioni. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, prima l’incendio poi l’esplosione: il momento della deflagrazione

