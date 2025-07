Dalla rinoplastica al Botox fino alla skincare routine più avanzata Khloé Kardashian rompe il silenzio sui suoi trattamenti estetici

dare spiegazioni dirette e sincere, rompendo il silenzio e sfatando ogni gossip. La star di The Kardashians ha scelto di condividere la verità dietro il suo percorso di bellezza, dimostrando che con trasparenza e autoconsapevolezza si affrontano anche le più rarefatte ambizioni estetiche. Khloé Kardashian rompe il silenzio sui suoi trattamenti estetici per ispirare chi desidera sentirsi al meglio senza tabù.

D opo anni di speculazioni, commenti social e supposizioni azzardate, Khloé Kardashian ha scelto di fare chiarezza su tutti i trattamenti di medicina e chirurgia estetica ai quali si è sottoposta. La star di The Kardashians ha risposto pubblicamente a un chirurgo estetico londinese che – dopo la sua apparizione al matrimonio Bezos-Sanchez a Venezia – ha ipotizzato su Instagram ogni dettaglio del suo glow-up. Invece di negare, Khloé ha deciso di elencare — una per una — tutte le procedure estetiche a cui si è sottoposta negli anni. Migliori look delle sorelle KardashianJenner. guarda le foto Un solo intervento chirurgico: la rinoplastica. 🔗 Leggi su Iodonna.it