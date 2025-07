Milan via all' Allegri-bis | il tecnico a Milanello per i primi test

Milan si ridesta con la nuova era di Allegri, che torna a guidare i rossoneri in questa entusiasmante stagione. Oggi, al centro sportivo di Milanello, il tecnico ha iniziato i primi test con il suo gruppo, segnando l'inizio di un nuovo capitolo per il club. Con entusiasmo e determinazione, Allegri prepara il terreno per una squadra pronta a scrivere nuove vittorie. Il primo a presentarsi, questa mattina, è...

Milano, 4 luglio 2025 – Prime tappe del nuovo corso di Massimiliano Allegri al Milan. Oggi, a Milanello, l'allenatore tornato in rossonero dopo l'esperienza tra 2010 e 2014, si è presentato al centro sportivo di Carnago per seguire i primi test di un gruppo di giocatori. Un secondo gruppo li eseguirĂ domani, domenica sera, invece, la convocazione per la rosa che inizierĂ ad allenarsi da lunedì 7 luglio. Il primo a presentarsi, questa mattina, è stato Matteo Gabbia. Con lui il portiere Nava, i difensori Emerson Royal, Terracciano e Bartesaghi, i centrocampisti Bondo, Pobega e Loftus-Cheek, gli attaccanti Colombo, Chukwueze e Okafor, oltre ai giovani Comotto e Vos e al jolly Jimenez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, via all'Allegri-bis: il tecnico a Milanello per i primi test

