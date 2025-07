Stipendio David Juve ecco quanto guadagnerà in bianconero Ingaggio bonus alla firma e commissioni | tutte le cifre dell’operazione

Jonathan David è arrivato in Italia, pronto a scrivere un nuovo capitolo con la Juventus. Ma quanto guadagnerà il talento canadese? Tra stipendio, bonus alla firma e commissioni agli agenti, scopriamo tutti i dettagli dell’operazione che promette di scuotere il calcio italiano. La sua avventura bianconera sta per iniziare: ecco quanto incasserà David nel suo contratto fino al 2030.

Stipendio David Juve, ecco quanto guadagnerà. Tutte le cifre tra bonus alla firma e commissioni agli agenti. I dettagli dell’affare. Jonathan David è in Italia! Inizia oggi la sua nuova avventura alla Juventus, con l’attaccante canadese pronto a firmare un contratto fino al 2030 dopo le visite mediche di rito presso il J Medical. Per convincere il giocatore ed il suo entourage, il club bianconero avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro tra bonus alla firma e commissioni per gli agenti. Il suo stipendio, invece, sarà di 6 milioni netti annui, più 2 milioni di bonus. Considerando la firma quinquennale, riferisce il sito specializzato Calcio e Finanza, la quota ammortamento per l’operazione sarà pari a 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Stipendio David Juve, ecco quanto guadagnerà in bianconero. Ingaggio, bonus alla firma e commissioni: tutte le cifre dell’operazione

In questa notizia si parla di: david - juve - ecco - guadagnerà

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

David è in arrivo. La Juve sta cercando di trovare l'offerta giusta per tenere Kolo Muani. Vlahovic non ha messo piede in campo con il Real, e quest'anno, ultimo del contratto, guadagnerà 12 milioni. Sintesi: Vlahovic è praticamente fuori dal progetto Juve, è al Vai su Facebook

Juventus, è fatta per David: lo stipendio dell'attaccante in bianconero; Juve, si accelera per Sancho: la proposta al Manchester United convolge Douglas Luiz; Quanto guadagnerà David alla Juventus?.