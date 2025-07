Miu Miu Literary Club | la moda legge pensa e riscrive la cultura

Il Miu Miu Literary Club trasformano la moda in una piattaforma di pensiero, critica e cultura, dimostrando come l’abbigliamento possa essere veicolo di messaggi profondi e rivoluzionari. Una sfida che il brand più audace del gruppo Prada ha deciso di abbracciare con passione, coinvolgendo tra Milano, Parigi e Londra le menti più innovative. Perché, in un mondo in continuo cambiamento, la moda non può più essere solo apparenza: deve essere anche un atto politico e culturale.

Life&People.it Quando la moda smette di parlare solo di abiti per diventare riflessione, critica e atto politico, il risultato non è solo interessante: è necessario. E Miu Miu lo sa da tempo. Non è un caso che il brand più radicale e giovane del gruppo Prada abbia scelto, tra le sue iniziative più recenti e significative, di dar vita al Miu Miu Literary Club, un progetto che – tra Milano, Parigi e Londra – rilegge il ruolo della donna, della parola e del pensiero all’interno del panorama culturale contemporaneo. Un’operazione che non è mero posizionamento, ma ennesima conferma dell’ impegno profondo di Miuccia Prada nei confronti della cultura, della letteratura, del dibattito intellettuale, perché dietro ogni gesto del suo universo creativo – dalla scelta di un tessuto a quella di un ospite per un talk – c’è un pensiero e spesso quel pensiero è un libro. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

