Carboni Inter c’è il sì dell’argentino al trasferimento | si prospetta un nuovo addio cosa manca per chiudere

Il futuro di Valentin Carboni all'Inter è ancora incerto, tra speranze di affermazione e incertezze. Dopo il gol nel Mondiale per Club, il talento argentino classe 2005 si trova al centro di numerosi aggiornamenti di mercato: la società nerazzurra lavora per sfoltire la rosa e creare spazio per nuovi innesti richiesti da Cristian Chivu. Ma cosa manca ancora per chiudere definitivamente il suo trasferimento? Scopriamolo insieme.

Carboni Inter, le ultime sul futuro del talento argentino dei nerazzurri dopo il gol realizzato nel Mondiale per Club. I dettagli. L’ Inter è al lavoro per sfoltire la rosa e finanziare eventuali nuovi innesti richiesti da Cristian Chivu. Tra i nomi in uscita c’è anche quello di Valentin Carboni, talento classe 2005, che ha bisogno di ritrovare continuità dopo una stagione segnata da alti e bassi, tra prestiti e un fastidioso infortunio al ginocchio. Come riportato da Il Secolo XIX, l’opzione Genoa si fa sempre più concreta: il club rossoblù è fortemente interessato al fantasista argentino, che ha già dato il proprio gradimento all’eventuale trasferimento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carboni Inter, c’è il sì dell’argentino al trasferimento: si prospetta un nuovo addio, cosa manca per chiudere

In questa notizia si parla di: inter - carboni - argentino - trasferimento

