Spaccio di droga con ' toc toc' in codice a pochi passi dal comune di Barletta due arresti

Nel cuore di Barletta, una brillante operazione antidroga ha portato all’arresto di due giovani, svelando un giro di spaccio nascosto dietro un locale vicino al Comune. Con un blitz efficace, le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti come ketamina, ecstasy, hashish e marijuana, mettendo in luce l’impegno per garantire sicurezza e legalità nel territorio. La lotta al traffico illecito prosegue senza sosta, a tutela della comunità e del futuro dei cittadini.

