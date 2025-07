In un mondo sempre più caldo l’accesso all’aria condizionata si rivela un nuovo indicatore di disuguaglianza sociale e climatica E il diritto al comfort termico è diventato un privilegio per pochi

Il caldo oggi, insomma, pesa più di un semplice disagio: si trasforma in un simbolo di disuguaglianza crescente, dove il diritto al comfort diventa un privilegio riservato a pochi. In un mondo che si riscalda rapidamente, l'accesso all'aria condizionata evidenzia le profonde disparità sociali e climatiche. È arrivato il momento di riflettere su come garantire a tutti la possibilità di vivere in ambienti salubri e freschi, senza distinzione di classe o luogo di residenza.

I l cambiamento climatico non colpisce tutti allo stesso modo. E, mentre le estati diventano sempre più torride e le ondate di calore mietono vittime, avere una casa fresca si afferma come una nuova frontiera della disuguaglianza globale. Per milioni di persone nel mondo, infatti, il diritto al raffreddamento domestico non è garantito: è condizionato dal reddito, dall'accesso all'energia e dal luogo in cui si vive. Il caldo oggi, insomma, pesa più su chi ha meno. E non è una metafora. Protocollo caldo al ministero del Lavoro: «Priorità salute e sicurezza»

