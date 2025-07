Falso non ci sono evidenze che a livello nazionale gli incendi boschivi stiano aumentando in Italia lo indicano gli studi Istat Cufaa

Nonostante l’attenzione crescente sugli incendi boschivi, gli studi ISTAT e CUFAA evidenziano che a livello nazionale non si stanno verificando aumenti significativi. È vero, le aree incendiate variano di anno in anno, ma i dati indicano che il fenomeno non sta crescendo in modo allarmante. Per capire meglio questa situazione complessa, è importante analizzare anche i progetti verdi e le strategie di tutela del nostro patrimonio naturale.

É vero che gli incendi boschivi in Italia stanno aumentando? Falso, perchè. sebbene le aree forestali incendiate abbiano forti variazioni di anno in anno, non ci sono evidenze che a livello nazionale gli incendi boschivi stiano aumentando in modo significativo? Leggi anche › Progetti verdi: viaggio tra cattedrali vegetali e foreste metropolitane Dal 2020 in Italia sono stati registrati gravi incendi boschivi in un’epoca contraddistinta da clima caldo ed episodi di siccità. I cambiamenti climatici stanno dunque facendo aumentare gli incendi boschivi? Gli studi IstatCufaa sulle aree interessate da incendi boschivi tra 1970 e 2024 indicano che rispetto a 40 anni fa le aree coinvolte da roghi sono al contrario molto diminuite. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Falso, non ci sono evidenze che a livello nazionale gli incendi boschivi stiano aumentando in Italia, lo indicano gli studi Istat/Cufaa .

