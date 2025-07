Roma esplosione pompa di benzina | 29 feriti paura dei testimoni | VIDEO

Un'onda di terrore ha scosso Roma con un'esplosione violenta in un deposito di gas Gpl in via dei Gordiani, nel cuore del Prenestino. La potente deflagrazione ha provocato 29 feriti, auto in fiamme e una nuvola immensa visibile da ogni angolo della città , seminando paura e sconcerto tra i residenti. Testimoni raccontano momenti di puro panico: ecco cosa è successo.

Una potente esplosione in un deposito di gas Gpl in via dei Gordiani, zona Prenestino a Roma, ha causato diversi feriti, auto in fiamme e un'enorme nube visibile in tutta la città, scatenando panico tra la popolazione

