È la Spy bag il capo scelto per celebrare i 100 anni di Fendi

per riscoprire la sua eleganza senza tempo, pronta a conquistare nuove generazioni. La campagna digitale “Fendi Spy Bag Returns” rivela un mix di tradizione e innovazione, celebrando un secolo di creatività e stile. Con questa rinascita, Fendi conferma il suo ruolo di pioniere nel mondo della moda, offrendo un’icona rinnovata e sempre attuale.

Nata nel 2005, la Spy bag di Fendi, nata dalla visione di Silvia Venturini Fendi, torna in passerella dopo 20 anni per celebrare il centenario della m aison. Ovviamente, in chiave tutta nuova: una versione stilizzata, che riprende il modello del 2005, fedele al suo spirito ma aperta a nuove interpretazioni. E sarà di nuovo protagonista con la campagna digitale dal titolo “Fendi spy bag returns”. L’iconica borsa sarà fotografata e diretta da Stevie Dance, e con lo styling di Anna Trevelyan. La Spy bag di Fendi si reinventa per il centenario della maison. Le protagoniste sono Amelia Gray, Xiao Wen Ju, e Gabbriette. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È la Spy bag il capo scelto per celebrare i 100 anni di Fendi

In questa notizia si parla di: fendi - celebrare - anni - capo

Fendi 100: l'arte di decostruire l'eterno; Delfina Delettrez Fendi festeggia in grande stile i 10 anni della borsa Peekaboo; Colorata, sfoderata e con inserti È il ritorno della pelliccia.

Fendi compie 90 anni e festeggia a Roma | Luxgallery - La maison del lusso made in Italy ha deciso di celebrare questo suo importante anniversario partecipando a AltaRoma 2016, la settimana dell ... Scrive luxgallery.it

Fendi 100: l'arte di decostruire l'eterno - Harper's BAZAAR - A celebrare e guidare Fendi 100 è stata Silvia Venturini Fendi, terza generazione alla guida della Maison, che non ha voluto perdersi nei faldoni polverosi degli archivi per celebrare il Centenario. Come scrive harpersbazaar.com