Milan e Ganna cinque giorni per rifare l’Italia

Milano e Ganna si preparano a scrivere una nuova pagina di storia del ciclismo italiano, con cinque giorni intensi per rilanciare l’iconica tradizione. Dopo 106 tappe senza vittorie e sei anni dall’ultimo trionfo in maglia gialla, gli olimpionici guidano un gruppo di 11 azzurri pronti a conquistare il palcoscenico più ambito. È il momento di riscrivere l’Italia nel cuore delle grandi corse.

L’Italia non avrà un uomo di classifica al Tour de France. Aggrappati a Ganna e Milan per le tappe - limitato di talenti e risorse per sostenere una squadra competitiva al massimo livello del ciclismo internazionale.

Milan e Ganna le punte di diamante, si parte domani da Lille. Tour de France, l’Italia gioca subito il ’Jonny’ - di Angelo CostaAl Tour che scatta domani da Lilla, nel Nord francese, l’Italia giocherà subito il jolly. Come scrive msn.com

Marco Villa: «Con Ganna e Milan al Tour de France. L’Italia del ciclismo può farci sognare» - A due giorni dalla grande partenza del Tour de France a Lille, è ufficiale la presenza di 11 italiani al via. Si legge su ilmessaggero.it