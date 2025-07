Romano ribadisce | Inter aperta alla cessione di Sommer! Atteso uno step

Fabrizio Romano rivela che l’Inter è aperta a cedere Yann Sommer, segnando un importante passo nello sviluppo della trattativa con il Galatasaray. Il popolare esperto ha sottolineato come il club nerazzurro consideri questa possibilità, aprendo così uno scenario interessante per il futuro del portiere svizzero. La situazione è in evoluzione e tutti gli occhi sono puntati su questo potenziale trasferimento, che potrebbe rappresentare un nuovo capitolo nella carriera di Sommer.

Fabrizio Romano ha indicato gli ultimi aggiornamenti legati al futuro di Yann Sommer, portiere dell’Inter su cui si è posato l’interesse del Galatasaray. Di seguito le sue parole. IL RAGIONAMENTO – Fabrizio Romano ha così parlato sul suo canale Youtube del futuro del portiere svizzero dell’Inter: «Da monitorare la situazione legata a Yann Sommer, che può partire quest’estate. Quando ci sono state le prime chiamate del Galatasaray, non mi risulta che l’Inter abbia chiuso alla sua cessione. Anzi, c’è un’apertura dei nerazzurri a lasciarlo andare se il giocatore dovesse decidere di accettare il trasferimento. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Romano ribadisce: «Inter aperta alla cessione di Sommer! Atteso uno step»

