Nicotera Comerci | alla faccia tosta non è posto limite

Da oltre quindici mesi, l'Ordinanza che vieta l'uso dell'acqua delle fontane pubbliche di Nicotera Comerci rimane ancora in vigore, a causa della presenza di Coliformi ed Escherichia Coli. Nonostante questo, alcuni cercano di aggirare le regole e contano sulla faccia tosta per giustificare comportamenti irresponsabili. È ora di garantire salute e sicurezza, rispettando le norme e tutelando la comunità. La tutela della nostra acqua e dei cittadini non può aspettare.

di Enzo Comerci * Da oltre quindici mesi è in vigore un Ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua delle fontane pubbliche di: Sant’Irene, Piazza Immacolata, Piazza Ponte della Fraz. Comerconi e Incrocio strada Prov. Fraz. Preiotoni, in quanto non idonea al consumo per la presenza di Coliformi ed Escherichia Coli. Ordinanza che a tutt’oggi non è stata revocata. Il cartello nella foto è stato affisso a funtana du Ponti a Comerconi, una delle famigerate, forse per depistare la vera ragione del divieto che è molto più grave della fantomatica manutenzione. La popolazione, principalmente i bambini, continua ad essere a grave rischio e c’è qualcuno che gioca alle tre carte invece di adoperarsi a risolvere la gravissima situazione delle predette fontane. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Nicotera. Comerci: alla faccia tosta non è posto limite

