AEW | Ex membro della troupe fa causa a Moxley e AEW la causa diventa federale

L'onda lunga delle controversie in casa AEW si fa sempre più intensa, con un ex membro della troupe che porta Jon Moxley e la compagnia davanti a un tribunale federale. La richiesta di trasferimento in sede federale apre un nuovo capitolo in questa intricata vicenda legale, sollevando molti dubbi sulle ripercussioni future nel mondo dello sport-entertainment. Ma cosa riserverà il futuro di questa battaglia legale? Rimanete sintonizzati per scoprirlo.

La AEW ha ufficialmente deciso di spostare la battaglia legale che coinvolge Jon Moxley su un palcoscenico più ampio. La compagnia ha infatti presentato richiesta per trasferire in tribunale federale la causa civile intentata da Christopher Dispensa, membro della troupe di produzione. Secondo i documenti legali depositati il 3 luglio, la AEW chiede che il caso venga trattato a livello federale, citando la diversità di cittadinanza delle parti coinvolte e un presunto indennizzo superiore ai 215.000 dollari. La AEW e Moxley accusati di grave negligenza e aggressione. Dispensa, che lavorava come appaltatore tramite Broadcast Service Group, aveva inizialmente presentato la causa lo scorso maggio, accusando la AEW e Moxley di grave negligenza e aggressione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Ex membro della troupe fa causa a Moxley e AEW, la causa diventa federale

In questa notizia si parla di: causa - moxley - membro - troupe

