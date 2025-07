Fisioterapista di Diogo Jota | Lo curavo per lo pneumotorace nessuna festa

Il racconto di Diogo Jota rivela una vicenda sorprendente: lontano dai riflettori, il calciatore affronta un grave problema di salute che avrebbe potuto cambiare il corso della sua carriera. La sua determinazione nel superare lo pneumotorace e la cura affidata a fisioterapisti esperti dimostrano quanto la forza interiore possa fare la differenza. Scopriamo insieme come Jota ha reagito a questa sfida inaspettata, affrontando il percorso verso il ritorno in campo con coraggio e passione.

“Non tornava da una festa, si sarebbe fermato a Burgos per riposare. Non aveva preso l’aereo per tornare in Inghilterra per un problema ai polmoni di cui soffriva da qualche mese e per il quale si sarebbe dovuto operare”. Il. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Fisioterapista di Diogo Jota: “Lo curavo per lo pneumotorace, nessuna festa”

Il Messaggero. Pianovus · Another Love. Tragedia in Spagna. Diogo Jota, calciatore del Liverpool e del Portogallo di 28 anni, è morto nella notte in un incidente stradale che s’è verificato nella provincia di Zamora. Lo schianto al chilometro 65 della A-52, nei p Vai su Facebook

