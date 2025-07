Morto il figlio di Nicola Pietrangeli

Una tragica perdita colpisce Nicola Pietrangeli: il suo amato figlio, 59 anni, ci lascia. Sportivo e appassionato, negli anni Ottanta fu tra i pionieri del surf italiano, rappresentando la Nazionale ai Mondiali del 1988 a Porto Rico e agli Europei in Portogallo l’anno successivo. La sua passione per lo sport e la vita rimarranno un esempio indelebile di dedizione e coraggio. Una notizia che scuote il mondo dello sport e non solo.

Aveva 59 anni. Sportivo a tutto tondo, negli anni Ottanta fu uno dei primi campioni italiani di surf, partecipando con la Nazionale azzurra ai Mondiali del 1988 a Portorico e agli Europei in Portogallo l'anno successivo.

