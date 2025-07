Roma aggredito su un bus notturno | arrestati quattro giovani per odio razziale e rapina

Roma ancora una volta sotto choc per un episodio di violenza e odio razziale. Un ragazzo libico di 25 anni è stato brutalmente aggredito su un bus notturno nel cuore della città, un gesto ignobile che ha scosso l’intera comunità. Dopo oltre un anno di indagini, i carabinieri hanno arrestato quattro giovani italiani, segno che la giustizia sta facendo il suo corso. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa triste vicenda.

Un ragazzo libico di 25 anni è stato brutalmente aggredito su un bus notturno nel centro di Roma. Dopo oltre un anno di indagini, i carabinieri hanno identificato e fermato quattro giovani italiani. Pestato e derubato per futili motivi, con insulti razzisti. Un'aggressione violenta e gratuita, aggravata dall'odio razziale, si è consumata il 6 aprile 2024 a bordo del bus Atac linea N201, all'altezza di piazza dell'Ara Coeli, in pieno centro a Roma. La vittima, un 25enne di origine libica, è stata accerchiata da un gruppo di ragazzi, colpita ripetutamente fino a riportare fratture multiple, insultata con epiteti razzisti e derubata di portafoglio e orologio.

