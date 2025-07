esplosione a roma intervista a presidente v municipio

Un'esplosione a Roma scuote il V Municipio: Mauro Caliste, presidente del territorio, fornisce aggiornamenti e riflessioni sulla delicata situazione. Con la sua voce, emerge il quadro di un quartiere martoriato da continui incidenti, dove la sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta. Scopriamo insieme come si stanno affrontando le conseguenze di questa emergenza e le misure adottate per tutelare la comunità.

Mauro Caliste, presidente V Municipio di Roma, ha commentato l'esplosione di una cisterna di gas in Via dei Gordiani: "Le prime informazioni dicono che stavano caricando il camion con i serbatoi che sono esterni. Nelle immediate vicinanze c'era un centro ricreativo che fortunatamente √® stato evacuato. Al momento non riuscendo ad avvicinarci al luogo dell'incidente le informazioni sono frammentarie. Questo territorio √® martoriato, c'√® stato un grande incendio negli anni passati ad un demolitore di auto, un grande incendio al parco di Torre Spaccata, abbiamo continuamente voragini". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it