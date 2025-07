L’Italia femminile per Athletic può essere l’outsider dell’Europeo contro il Belgio una gestione tattica matura

L’Italia femminile si distingue come un’outsider affamata di successi all’Europeo, grazie a una gestione tattica matura e a una vittoria convincente contro il Belgio. Con una strategia intelligente e un carattere tenace, le Azzurre si preparano a stupire, mettendo in discussione le favorite. Chissà, questa squadra potrebbe davvero arrivare fino in fondo. Il portale del New York Times analizza il match di ieri: ...

L’Italia ha inaugurato l’Europeo femminile con una vittoria ieri contro il Belgio per 1-0. Una squadra, come ha elogiato The Athletic, capace di gestire al meglio il vantaggio senza farsi bucare pericolosamente dalle avversarie. Le Azzurre si candidano al ruolo di outsider, e chissà che non riescano ad arrivare in fondo. L’Italia si candida al ruolo di outsider dell’Europeo femminile. Il portale del New York Times analizza il match di ieri: L’Italia mostra segni di vita, ma le partite più difficili non sono ancora arrivate. Il gol vincente di Arianna Caruso è stato un segnale per il nuovo status dell’Italia come outsider del Campionato europeo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it