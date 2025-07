Carboni diverso da Pio Esposito! I due ragionamenti dell’Inter

Valentín Carboni, talento emergente dell’Inter, potrebbe partire in prestito per un’annata al Genoa di Patrick Vieira, una mossa strategica per la sua crescita. A differenza di Francesco Pio Esposito, il cui percorso sembra più stabile, Carboni si trova in una posizione diversa, pronta a confrontarsi con nuove sfide. La sua decisione potrebbe segnare un punto di svolta nel suo sviluppo e nelle strategie della società nerazzurra.

Valentín Carboni potrebbe lasciare l'Inter, per una stagione, al fine di approdare alla corte di Patrick Vieira al Genoa. L'ipotesi acquisisce sempre più forza, alimentando una situazione differente rispetto a quella di Francesco Pio Esposito. LA SITUAZIONE – Valentín Carboni rappresenta uno dei giovani più interessanti di proprietà dell'Inter. I nerazzurri, consci dell'esigenza di individuare per l'argentino la strategia ideale per la sua piena maturazione, vedono favorevolmente l'idea di cederlo in prestito secco al Genoa. Al Grifone, l'ex canterano meneghino troverebbe un allenatore – come Patrick Vieira – che ha dimostrato di saper lavorare con i giovani e di avere il coraggio di lanciarli laddove ritenuti in grado di imporsi in un contesto di livello primario come quello del Campionato italiano.

