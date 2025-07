I figli delle mamme tigri ottengono ottimi voti ma sono meno bravi nelle relazioni e nel gestire le emozioni

Le mamme tigri sono note per la loro dedizione all’eccellenza accademica dei figli, ma a quale prezzo? Uno studio cinese evidenzia che questo approccio può influire negativamente sulle competenze sociali e sull’intelligenza emotiva dei giovani. Come trovare il giusto equilibrio tra disciplina e libertà? La risposta risiede in un metodo educativo più olistico, capace di coltivare non solo il successo scolastico, ma anche il benessere emotivo. Continua a leggere.

Uno studio in Cina rivela che le madri con pieno controllo sulle scelte educative adottano spesso uno stile associato a quello delle cosiddette "mamme tigri": massima attenzione risultati scolastici, ma meno interesse allo sviluppo emotivo e tempo libero per i figli, sollevando interrogativi sul necessario equilibrio tra rigore e benessere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

