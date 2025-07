Ok decreto per sviluppo hub offshore porti Augusta e Taranto

Un passo decisivo verso il futuro delle energie rinnovabili in Italia: il nuovo decreto interministeriale ha ufficialmente individuato Augusta e Taranto come hub offshore strategici, pronti a rafforzare la nostra filiera industriale. Con questa scelta puntiamo a creare un ecosistema più sostenibile e competitivo, aprendo nuove opportunità di sviluppo e occupazione. Questo è solo l’inizio di un percorso ambizioso per posizionare il nostro Paese tra i leader mondiali nel settore energetico verde.

Il decreto interministeriale che individua le aree demaniali marittime idonee allo sviluppo di hub cantieristici offshore per il rafforzamento della filiera industriale nazionale nel settore delle energie rinnovabili marine è stato firmato. Lo si apprende da una nota del Mit. Le aree prioritarie selezionate sono quelle di Augusta e Taranto, scelte in base a criteri di fattibilità tecnico-economica, disponibilità di spazi, tempi di realizzazione e connessione logistica. Gli interventi infrastrutturali previsti, tra cui ammodernamenti, dragaggi e adeguamenti di banchine, permetteranno lo sviluppo di attività fondamentali come produzione, assemblaggio e varo di componenti per impianti eolici galleggianti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ok decreto per sviluppo hub offshore porti Augusta e Taranto

In questa notizia si parla di: decreto - sviluppo - offshore - augusta

Ok decreto per sviluppo hub offshore porti Augusta e Taranto; Porti di Augusta e Taranto: MIT firma decreto per sviluppo hub offshore; Sviluppo hub offshore: firmato il decreto per Augusta e Taranto.

Ok decreto per sviluppo hub offshore porti Augusta e Taranto - Il decreto interministeriale che individua le aree demaniali marittime idonee allo sviluppo di hub cantieristici offshore per il rafforzamento della filiera industriale nazionale nel settore delle ene ... Da msn.com

Porti di Augusta e Taranto: MIT firma decreto per sviluppo hub offshore - (FERPRESS) – Roma, 4 LUG – Il decreto interministeriale che individua le aree demaniali marittime idonee allo sviluppo di hub cantieristici offshore per il rafforzamento della filiera industriale nazi ... Riporta ferpress.it