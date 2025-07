Esplosione a Roma in via dei Gordiani il momento dello scoppio al distributore di carburante | video

Un attimo di pura tensione catturato in video: l’esplosione improvvisa al distributore di carburante in via dei Gordiani, Roma. Mentre i passanti riprendevano il fumo che usciva dall’impianto, nessuno avrebbe immaginato che si sarebbe trasformato in un momento tanto drammatico. La scena, tra shock e incredulità, ci ricorda quanto sia importante mantenere sempre grande attenzione sui rischi quotidiani. Ecco cosa è successo in quel tragico istante.

Il momento dell'esplosione del distributore di via dei Gordiani a Roma, in un video dei passanti che stavano filmando il fumo emesso dall'impianto.

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

Sono almeno dieci i feriti nell’esplosione al distributore di via dei Gordiani. Al momento è stato portato in ospedale un vigile del fuoco. Sarebbero rimasti feriti anche otto poliziotti e un operatore del 118. I pompieri sono ancora impegnati a spegnere l’incendio. Vai su Facebook

