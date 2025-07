La Russia riconosce i Talebani Svolta geopolitica o resa?

A prima vista, potrebbe sembrare un semplice atto di diplomazia, ma in realtà rappresenta una svolta epocale nella geopolitica globale. La decisione della Russia di riconoscere ufficialmente i talebani apre scenari imprevisti e ridefinisce gli equilibri di potere, lasciando aperte domande cruciali sul futuro regionale e internazionale. Una mossa che segna una nuova pagina in un contesto già complesso e in continua evoluzione.

Il 3 luglio 2025, la Russia è diventata il primo Stato al mondo a riconoscere ufficialmente il governo talebano in Afghanistan, accettando le credenziali dell’ambasciatore Gul Hassan Hassan e issando la bandiera dell’Emirato Islamico presso l’ambasciata afghana a Mosca. Un gesto che rompe il tabù internazionale sorto dopo la presa di Kabul nell’agosto 2021 e che rischia di segnare un precedente carico di implicazioni. A prima vista, potrebbe sembrare solo un passo di realpolitik: Mosca ha legami storici con l’Afghanistan, interessi strategici nella regione e, dal crollo del governo filo-occidentale, ha mantenuto aperti canali diplomatici con i Talebani. 🔗 Leggi su Formiche.net

