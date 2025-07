Due cadaveri trovati in mare a Cagliari i corpi sono di un uomo e una donna | indagano i Carabinieri

Una scoperta inquietante scuote Cagliari: due cadaveri sono stati rinvenuti questa mattina in mare, tra cui una donna di circa 70-75 anni e un uomo di 56. I corpi sono stati trovati in punti diversi, sollevando numerosi interrogativi. Le autorità, coordinate dai Carabinieri, stanno lavorando per chiarire le cause di questa tragedia. Restate con noi per aggiornamenti su questa vicenda avvolta nel mistero.

Due corpi sono stati¬†trovati in mare a Cagliari nella mattinata di oggi, venerd√¨ 4 luglio. Apparterebbero a una donna di 70-75 anni e a un uomo di 56. Il primo √® stato avvistato davanti alla spiaggia del Poetto, il secondo davanti al promontorio della Sella del Diavolo. Su entrambi gli episodi indagano i Carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mare - cagliari - corpi - sono

Cadavere di un giovane recuperato in mare davanti a porticciolo turistico a Cagliari - Un drammatico ritrovamento scuote Cagliari: nelle acque di fronte al porticciolo turistico di Su Siccu, è stato recuperato il corpo di un giovane.

Due i corpi senza vita ritrovati a #Cagliari I cadaveri di una donna e di un uomo sono stati recuperati nella giornata di oggi, venerdì 4 luglio, dalla #GuardiaCostiera. I #carabinieri indagano sui tragici eventi Vai su X

‚ÄúTrenta secondi dopo il decollo, c'√® stato un forte rumore e poi l'aereo si √® schiantato. E' successo tutto cos√¨ in fretta ‚Äď ha spiegato ai media locali ‚Äď. Quando mi sono alzato, c'erano corpi tutt'intorno a me.‚Äú Vai su Facebook

Due cadaveri recuperati in mare a Cagliari vicino al Poetto; Cagliari: due corpi in mare, una donna al Poetto e un uomo a Cala Regina, un sub sardo; Due corpi recuperati in mare a Cagliari, sono un uomo e una donna: l'avvistamento dei bagnanti in spiaggia.

Due cadaveri trovati in mare a Cagliari, i corpi sono di un uomo e una donna: indagano i Carabinieri - Due corpi sono stati trovati in mare a Cagliari nella mattinata di oggi, venerdì 4 luglio. Da fanpage.it

Due corpi recuperati in mare a Cagliari, sono un uomo e una donna: l'avvistamento dei bagnanti in spiaggia - Un corpo è stato recuperato questa mattina davanti alla spiaggia del Poetto a Cagliari, un altro è in corso di recupero davanti al ... Si legge su msn.com