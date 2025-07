Operaio si accascia e muore in un cantiere nel Frusinate

Una tragedia sconvolge la provincia di Frosinone: un operaio di 58 anni perde la vita nel cantiere di Atina, colpito da un malore improvviso durante i lavori per la fibra ottica. Si tratta della seconda perdita umana in soli tre giorni nella stessa zona, sollevando gravi interrogativi sulla sicurezza sul lavoro e le emergenze sanitarie in luoghi di grande attività. La comunità piange una vita spezzata e chiede risposte.

Secondo morto in un cantiere in tre giorni nella provincia di Frosinone. √ą accaduto ad Atina, dove un operaio di 58 anni addetto alla realizzazione della nuova rete a fibra ottica lungo via Randolfi ha avuto un malore e si √® accasciato. √ą accaduto intorno alle 10 ed in pochi minuti √® arrivato il personale sanitario del 118 di Cassino per rianimarlo e prestargli i primi soccorsi. Ma tutto √® stato inutile: l'uomo √® morto nel cantiere. I carabinieri di Atina hanno effettuato i rilievi per ricostruire nei dettagli l'accaduto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Operaio si accascia e muore in un cantiere nel Frusinate

