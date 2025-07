Domenica 6 luglio ingresso gratuito nei musei e aree archeologiche del Sistema Musei di Roma Capitale

Preparatevi a immergervi nella storia millenaria di Roma: domenica 6 luglio, i musei e le aree archeologiche del Sistema Musei di Roma Capitale saranno aperti gratuitamente! Un’occasione unica per scoprire i tesori nascosti di una città senza tempo, dall’Area Sacra di Largo Argentina ai Fori Imperiali. Non lasciatevela sfuggire: questa giornata speciale vi invita ad esplorare il passato e vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore della Città Eterna.

Per la prima domenica del mese, domenica 6 luglio, i siti del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune importanti aree archeologiche della città saranno visitabili gratuitamente. Sarà possibile accedere senza biglietto all'Area Sacra di Largo Argentina (dalle 9.30 alle 19.00, ultimo ingresso alle 18.00, ingresso da via di San Nicola De' Cesarini 10), all'area archeologica del Circo Massimo (9.30-19.00, ultimo ingresso alle 18.00), ai Fori Imperiali (9.00-19.15, ultimo ingresso 18.15, ingresso dalla Colonna Traiana) e al Museo della Forma Urbis, situato nell'ex palestra GIL all'interno del Parco Archeologico del Celio (ore 10.

