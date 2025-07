Nico Gonzalez Juventus | l’argentino sogna quella destinazione! Spunta una clamorosa indiscrezione sul futuro dell’ex Fiorentina

Nico Gonzalez, talento argentino in orbita Juventus, alimenta sogni di ritorno al River Plate, club che ha segnato il suo cammino. Tra incertezze e indiscrezioni di mercato, il centrocampista sembra pronto a scrivere nuovi capitoli. Ma quale sarà il suo prossimo passo? La risposta potrebbe sorprenderti, svelando un futuro ancora tutto da scoprire.

, tutte le ultime. Nico Gonzalez  sta vivendo un periodo di incertezze riguardo al suo futuro alla Juve, ma una cosa è certa: il sogno del centrocampista argentino è quello di tornare a giocare un giorno nel River Plate, club che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera. Sebbene non sembri esserci una trattativa imminente, come riportato da Tuttosport, Gonzalez  ha più volte manifestato il desiderio di tornare nella sua terra natale, dove ha mosso i primi passi nel grande calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juventus: l’argentino sogna quella destinazione! Spunta una clamorosa indiscrezione sul futuro dell’ex Fiorentina

In questa notizia si parla di: argentino - nico - gonzalez - juventus

Nico Paz Juve, l’argentino rivela: «Futuro? In questo momento non guardo al breve termine. Vi svelo qual è il mio sogno» - Nico Paz, giovane talento argentino del Como, ha recentemente rivelato le sue ambizioni in un'intervista esclusiva.

#NicoGonzalez #Juventus, l’argentino è sul mercato! ? Svelate le cifre richieste dal club bianconero per la sua cessione immediata. Ultimissime Vai su X

Pagelle Juve: Kalulu al manicomio, Nico Gonzalez splatter, Vlahovic vendesi Voti e giudizi dei bianconeri dopo il brutto ko rimediato nell'ultimo match della fase a gironi del Mondiale per Club contro il Manchester City di Guardiola Tuttosport La Juventus esce Vai su Facebook

La Juventus scarica Nico Gonzalez? La sua cessione potrebbe finanziare un riscatto; Calciomercato Juve, Sancho è vicino! Nico Gonzalez in vendita, nuova formula Conceicao; Nico, Kolo e Conceiçao: il City può essere un esame. Uno lascerà la Juve....

Calciomercato Juve, Sancho è vicino! Nico Gonzalez in vendita, nuova formula Conceicao - Non è che la Juve abbia idee così diverse dal processo di demolizione: l’obiettivo è infatti far posto a qualcosa di totalmente nuovo, prevalentemente sugli esterni. Segnala tuttosport.com

Nico Gonzalez Juve, futuro più che mai in bilico: lui vorrebbe restare, in caso di cessione il club lo sostituirebbe così. La strategia - Nico Gonzalez Juve, futuro più che mai in bilico: lui vorrebbe restare, in caso di cessione il club lo sostituirebbe così. juventusnews24.com scrive