Gaza Trump | Gli Stati Uniti in attesa della risposta di Hamas sul cessate il fuoco

Gli Stati Uniti attendono con tensione la risposta di Hamas alla proposta di cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza, presentata con l’approvazione di Israele. Mentre Donald Trump, tornato alla base militare di Andrews, sottolinea l’importanza di questa decisione, il mondo resta in bilico tra speranza e incertezza. L’esito di questa comunicazione potrebbe segnare un punto di svolta nel difficile equilibrio della regione. La prossima mossa è attesa entro pochi giorni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Hamas non ha ancora risposto all’ultima proposta di cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza. Trump ha risposto alle domande dei giornalisti venerdì mattina al suo ritorno alla Joint Base Andrews nel Maryland dopo un evento in Iowa. Il presidente ha dichiarato di aspettarsi una risposta entro i prossimi due giorni all’ultima proposta di cessate il fuoco, che Israele ha accettato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Trump: “Gli Stati Uniti in attesa della risposta di Hamas sul cessate il fuoco”

