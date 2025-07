Juve David è in Italia | ora visite al Jmedical prima della firma sul contratto

L'attaccante canadese si impegnerà col club bianconero per cinque anni a 6 milioni fissi a stagione più 2 di bonus . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, David è in Italia: ora visite al Jmedical prima della firma sul contratto

In questa notizia si parla di: juve - david - italia - visite

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

Accordo trovato nella notte, affare in chiusura. Il futuro di Jonathan #David è sempre più vicino alla #Juventus. Il canadese classe '00, svincolato dal Lille, è atteso in Italia per le visite mediche. Ma i bianconeri non vogliono fermarsi, resta viva anche la p Vai su Facebook

#David-#Juve, l’attaccante è atteso in #Italia! Quando arriva a #Torino per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto con i bianconeri ? Vai su X

Juve, David-day: è atterrato in Italia. LIVE; Juve, ecco David: è sbarcato in Italia, ora le visite mediche; Juventus, è il giorno di David LIVE! In mattinata l'arrivo in Italia, poi visite e firma.

Juventus, Jonathan David è atterrato in Italia: le news LIVE - I bianconeri si preparano ad accogliere l'attaccante canadese, svincolato dopo l'ultima stagione al Lille. Scrive sport.sky.it

Juventus, il giorno di David: arrivo in italia, visite mediche e firma, il programma - Jonathan David sbarca in Italia: l'attaccante arriva a Torino venerdì 4 luglio per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con la Juventus La Juventus ha piazzato il primo colpo estivo, ... Secondo calciomercato.com