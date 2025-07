Indonesia riprese le ricerche dei dispersi nel naufragio di un traghetto vicino a Bali

Le operazioni di ricerca e salvataggio si sono riaccese con rinnovato slancio in Indonesia, mentre le autorità cercano disperatamente di rintracciare i 30 dispersi del traghetto affondato vicino a Bali. L’incidente ha scosso la popolazione locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei viaggi marittimi in questa regione turistica. La speranza è che i soccorritori possano presto portare a termine questa difficile missione e garantire giustizia per le vittime.

In Indonesia le autorità hanno intensificato venerdì le operazioni di ricerca di 30 persone disperse dopo il naufragio di un traghetto vicino all’isola turistica di Bali. Il KMP Tunu Pratama Jaya è affondato circa mezz’ora dopo aver lasciato il porto di Ketapang, nella provincia di Giava Orientale, nella tarda serata di mercoledì, per un viaggio di circa 5 chilometri (3 miglia) verso il porto di Gilimanuk, a Bali. Le operazioni di ricerca e soccorso sono state sospese giovedì sera a causa dei problemi di visibilità e sono riprese venerdì mattina con oltre 160 soccorritori, tra cui poliziotti e soldati, ha detto Ribut Eko Suyatno, vice capo delle operazioni dell’Agenzia nazionale di ricerca e soccorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indonesia, riprese le ricerche dei dispersi nel naufragio di un traghetto vicino a Bali

